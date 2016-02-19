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    Хенти представлен в качестве игрока «Локомотива»

    Нападающий словенской "Олимпии" Эзекиэль Хенти стал игроком московского "Локомотива". Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

    Сообщается, что 22-летний нигериец подписал с клубом долгосрочный контракт и в ближайшее время приступит к тренировкам.

    "Счастлив обрести новую команду. Нахожусь под большим впечатлением, потому что Москва - большой город, а "Локомотив" - большой клуб. Знаю, что "Локомотив" искал форварда после перехода Ниасса в английский клуб и понимаю, какой будет спрос с меня. Хочу как можно скорее присоединиться к команде и как можно лучше узнать требования, стиль игры до первых матчей чемпионата", - прокомментировал свой переход Хенти.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.02.2016 18:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 февраля 2016, 22:13

      Поживёт, увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      sergiogur 19 февраля 2016, 22:05

      ну удачи тебе паренек!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Shpunt 19 февраля 2016, 20:41

      его не дозаявишь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 19 февраля 2016, 19:05

      Выведет локо в 1,8

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen > 007R 19 февраля 2016, 19:13

      его уже нельзя заявить на ЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 19:02

      Дай-то Бог!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Айзен 87 19 февраля 2016, 18:44

      поздно

      5
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