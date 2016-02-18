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    Гинер по-прежнему верит в Витиньо

    Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что бразильский форвард Витиньо, который отдан в аренду "Интернасьоналу", еще будет полезен его команде.

    "Рассчитываю ли в будущем на Витиньо? Да. Все равно считаю его звездой. Он вернется и, уверен, будет приносить здесь пользу", - сказал Гинер.

    Напомним, что 22-летний Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году из "Ботафого" за 9,5 миллионов евро. Впрочем, форвард не сумел проявить себя в армейском клубе, сыграв 24 матча и забив всего 1 гол.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.02.2016 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 17:39

      Звезда? Возвращается?? Нибиру???

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