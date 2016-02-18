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    «Рубин» разрешил Благо искать новое место работы

    Казанский "Рубин" отпустил 34-летного болгарского хавбека Благо на поиски новой команды.

    Как заявил агент игрока Анзор Гаргаев, приоритетными вариантами для болгарского футболиста являются клубы из Эмиратов и Китая.

    "У Благо 1 сентября заканчивается контракт с "Рубином". Георгиев не смог договориться по финансовым деталям нового соглашения с казанцами. Видимо, в клубе решили, что в связи с этим он потеряет мотивацию, поэтому руководство "Рубина" разрешило ему вести поиски новой команды. Сейчас он находится в Болгарии и поддерживает форму самостоятельно. Все наши усилия направлены на поиск нового клуба, приоритетные варианты — Эмираты и Китай. Однако существует вероятность того, что Георгиев останется в Премьер-лиге. Благо — квалифицированный футболист, достаточно известный в России, и я думаю, у нас получится найти какой-то вариант, который устроит и нас, и "Рубин". Если же до 1 марта мы так и не найдем других вариантов, возможно, руководство казанцев примет решение оставить Благо в команде", - рассказал он.

    Источник: Известия

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    18.02.2016 16:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      Робб Старк 18 февраля 2016, 20:48

      Удачи Благо!!!!

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