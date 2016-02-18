Марлос: «Нам нужно воспользоваться поддержкой болельщиков»

Полузащитник "Шахтера" Марлос поделился ожиданиями от матча с "Шальке" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"У нас были хорошие предсезонные сборы, на которых мы играли с квалифицированными соперниками. Это дает нам уверенность в своих силах, чтобы с честью принять вызов такого турнира, как Лига Европы. "Шахтер" — квалифицированная команда и мы намерены доказать свой статус.

Первый матч с "Шальке" мы проведем на своем поле. Нам нужно воспользоваться поддержкой болельщиков и обеспечить комфортный результат. Если это удастся, то "Шальке" будет непросто в ответной встрече", — заявил Марлос.

Напомним, что матч состоится сегодня, 18 февраля, и начнется в 23:05.