Халилович пока не думает возвращаться в «Барселону»

Хавбек хихонского "Спортинга" Ален Халилович не думает о возвращении в стан каталонской "Барселоны". Напомним, что именно чемпион Испании владеет правами на футболиста.

"Не думаю о своем будущем прямо сейчас. Считаю, что самое главное сейчас - делать все для успеха "Спортинга" и все мои мысли о следующем матче. Впереди еще много матчей, а после этого я должен буду помочь Хорватии на Евро-2016. Пока не думаю о моих будущих играх за "Барселону", - сказал он.

В Испанию хорватский футболист перебрался в 2014 году, а прошлым летом Халилович отправился в аренду в "Спортинг".