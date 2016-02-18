Кришито: «Летом я мог покинуть «Зенит»

Защитник "Зенита" Доменико Кришито признался, что летом он вел переговоры с миланским "Интером".

"Я определенно был очень близок к переходу в "Интер" прошлым летом. Тогда мы бы смогли достичь соглашения, однако клубы не смогли договориться между собой. Поэтому я сосредоточен на игре за "Зенит". На данный момент нет никаких предпосылок к тому, что я перейду в миланский клуб", — приводит слова итальянца FCInterNews.

29-летний игрок обороны стал игроком "Зенита" в 2011 году и с тех пор провел в составе российского клуба 254 матча, в которых отметился 15-ю голами.