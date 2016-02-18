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LifeNews: Тарасова заставили надеть футболку с Путиным

18 февраля 2016, 13:43
32

Скандал, связанный с поступком хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова в Стамбуле, продолжает набирать обороты. Как сообщает источник, футболист надел майку с изображением президента России Владимира Путина по совету президента клуба Ольги Смородской.

"Идея с самого начала принадлежала Ольге Юрьевне Смородской. И выбор пал именно на Тарасова по двум причинам. Во-первых, это самый раскрученный в СМИ футболист клуба. Во-вторых, Тарасов входит в узкий круг приближенных к Смородской игроков, от которых она узнает обо всем, что творится в команде.

"Локомотиву" грозят серьезные санкции, через которые уже прошло "Динамо", а именно лишение права участвовать в еврокубках. Это серьезный удар по имиджу клуба. Поэтому Смородской и нужны были аргументы, которые можно было бы занести в актив.

По предположению Смородской, акция с Тарасовым могла принести ей в этом плане определенные политические дивиденды", – рассказал источник.

Источник: Life
Лига Европы Лига Европы Локомотив Тарасов Дмитрий Смородская Ольга
Комментарии (32)
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Barsuk52
1455793144
лайфнюс заставили написать что тарасова заставили одеть футболку
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Biatlon1st
1455793643
ШОК! Тарасову пригрозили: "Не наденешь футболку - отправим на Дом 2!"
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zra78
1455794708
Ну и бред,уже Смородскую приплели
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Aztec58
1455794991
Глупости! Как можно такой бред публиковать?
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proekt
1455799067
Поздравляю Россияне, страна идет к пути КНДР №2!!! Пропаганда и элиты... уничтожают Россиян!!! Очнитесь!!!
Ответить
grand-igor
1455801103
БРЕХНЯ! он и до этого надевал футболки с разными надписями
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richi
1455805920
Муж Бузовой. Одни мозги на двоих, чьи не известно.
Ответить
Tri
1455806391
На самом деле всё было не так. Тарасова похитили пришельцы и надели на него футболку,потом стёрли память)))
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fakel-vrn
1455812589
вобщем обе Оли виноваты)...нарядили парня...
Ответить
1389
1455823263
циркебаный
Ответить
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