LifeNews: Тарасова заставили надеть футболку с Путиным

Скандал, связанный с поступком хавбека "Локомотива" Дмитрия Тарасова в Стамбуле, продолжает набирать обороты. Как сообщает источник, футболист надел майку с изображением президента России Владимира Путина по совету президента клуба Ольги Смородской.

"Идея с самого начала принадлежала Ольге Юрьевне Смородской. И выбор пал именно на Тарасова по двум причинам. Во-первых, это самый раскрученный в СМИ футболист клуба. Во-вторых, Тарасов входит в узкий круг приближенных к Смородской игроков, от которых она узнает обо всем, что творится в команде.

"Локомотиву" грозят серьезные санкции, через которые уже прошло "Динамо", а именно лишение права участвовать в еврокубках. Это серьезный удар по имиджу клуба. Поэтому Смородской и нужны были аргументы, которые можно было бы занести в актив.

По предположению Смородской, акция с Тарасовым могла принести ей в этом плане определенные политические дивиденды", – рассказал источник.