Тарасов: «Путин – мой президент, и я хотел его поддержать»

Да почему голова пустая? Он захотел, он майку надел, это его дело! И не надо этот рисунок близко к сердцу воспринимать, ничего сверхъестественного там нет
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, зачем он надел майку с изображением президента России Владимира Путина на матч 1/16 Лиги Европы против "Фенебахче" (0:2).
"Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.