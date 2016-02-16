Тарасов: «Путин – мой президент, и я хотел его поддержать»

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, зачем он надел майку с изображением президента России Владимира Путина на матч 1/16 Лиги Европы против "Фенебахче" (0:2).

"Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.