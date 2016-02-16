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    Тарасов: «Путин – мой президент, и я хотел его поддержать»

    Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, зачем он надел майку с изображением президента России Владимира Путина на матч 1/16 Лиги Европы против "Фенебахче" (0:2).

    "Это мой президент. Я его уважаю и решил показать, что я везде с ним и готов поддержать. На этой майке все написано, что я хотел сказать", – объяснил Тарасов свой поступок.

    Источник: Р-Спорт

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    16.02.2016 23:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +24

      denis_klevtsoff 18 февраля 2016, 08:46

      Да почему голова пустая? Он захотел, он майку надел, это его дело! И не надо этот рисунок близко к сердцу воспринимать, ничего сверхъестественного там нет

      0
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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 17 февраля 2016, 12:38

      Он базарит больше чем в футбол играет!НЕПУТЬ!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 февраля 2016, 10:54

      Господи! Что творится в голове этого человека! Или она пустая?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      vhook 17 февраля 2016, 10:08

      блин, и откуда такие дибилы берутся? Понятно откуда - Воспитанник СДЮШОР «Спартак» (Москва).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > vhook 17 февраля 2016, 13:28

      дебилов всегда тянет к дебилам, и именно поэтому тарасов сейчас счастлив среди себе подобных))

      0
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      Рейтинг: +124

      biber ru 17 февраля 2016, 07:09

      Дмитрий Бузин. "ДурДом-2" на выезде.

      4
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 17 февраля 2016, 06:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дмитрий Тарасов:Я поддерживаю убийцу и вора,хотя он сам этого не осознает скорее всего

      -7
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv > AleXXX 88 17 февраля 2016, 07:11

      Ты,от куда узнал)?лично видел как воровал и убивал)?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 17 февраля 2016, 04:08

      на следующей игре давай рамзана фото!!!!

      3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Дагыстанец 17 февраля 2016, 13:23

      я подозреваю что в таком случае тарасова свои же фанаты забьют, и правильно сделают

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 февраля 2016, 01:02

      Я ждал, что турки выкинут номер на поле, но у нас ведь свои "герои" есть, небось безмозглая женка подсказала.

      16
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      Рейтинг: +12

      Kaifat1988 17 февраля 2016, 00:52

      Ельцина на футболки вешайте!

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Kaifat1988 17 февраля 2016, 01:00

      XDDDD

      -3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Kaifat1988 17 февраля 2016, 08:03

      Сначала раскопать его тогда уж, а потом повесить) Хоть на футболках, хоть на веревке, идея отличная!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 февраля 2016, 00:42

      А еще у тебя жена дура,лучше с ней майку надел

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 > Asbjorn 17 февраля 2016, 00:45

      Жена реально дура,смотрю иногда дом 2 и поражаюсь ей.....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > sobaka120982 17 февраля 2016, 00:50

      Не смотри

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