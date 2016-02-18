Спаллетти: «Если «Реалу» дать метр свободного пространства, они превратят его в километр»

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллети поделился впечатлениями после первого матча Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).

"У "Реала" есть одно качество: если дать им метр свободного пространства, то они превратят его в километр. В этом мы не были настолько хороши.

После забитого гола "Реал" освоился, почувствовал себя комфортнее и начал пытаться контролировать игру.

Своей команде я могу сказать только то, что она играла довольно хорошо. Иногда нам не везло, еще нужно проделать много работы, но мы на правильном пути", – сказал Спаллетти.