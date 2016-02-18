Зидан: «Роналду был великолепен»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0).

"Мы довольны и игрой, и результатом. Мы знали, что будет трудно, но боролись до конца. В первом тайме соперники прессинговали, но это нормально для сложного матча Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду был великолепен, но и все остальные были на его уровне. Даже те игроки, которые не вышли на поле, были важны для морального состояния команды. Я рад, что Хесе забил – своими усилиями он заслужил это. Я счастлив и постараюсь обеспечить прогресс в игре команды", – сказал Зидан.