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    Сантана: «Меня впечатлил проект развития «Кубани»

    Новичок "Кубани" Фелипе Сантана рассказал, почему он решил перейти в краснодарский клуб.

    "Наиболее известными для меня являются ЦСКА и "Зенит", так как они регулярно выступают в Лиге Чемпионов. Также в ЦСКА играли мои друзья Жо и Вагнер Лав. Еще я знаю о московском "Динамо", чьи цвета защищали Кевин Кураньи и Дуглас, с которыми я также знаком.

    Перед тем, как принять предложение "Кубани", я пообщался с Кураньи, который высоко отозвался об уровне команды. Еще мне удалось побеседовать с Ари, форвардом ФК "Краснодар", также посоветовавшим мне принять предложение "Кубани". Он похвалил игру команды, а также признался, что ему очень нравится сам город. После таких отзывов я долго не раздумывал.

    Я смотрел фотографии с красивыми местами Краснодара, фотографии со стадиона, передающие антураж вокруг футбольных матчей, но пока моя главная цель - играть, а не любоваться красотами и местами, где можно провести время.

    У меня было немало предложений, но то, как был изложен проект развития, перспектив "Кубани", меня впечатлило. Немаловажно, что "Кубань" предложила мне двухлетний контракт, и то, что сейчас у меня есть время спокойно набрать форму после травмы, чего я бы не смог сделать, перейдя в клуб из топ-5 ведущих чемпионатов.

    Я приехал, чтобы помочь "Кубани" в тяжелой ситуации. Прошло уже несколько товарищеских матчей, и, можно сказать, что мы выглядели весьма неплохо. Естественно, нельзя сказать, что я в одиночку подниму клуб в таблице, но буду делать всe, что в моих силах", - сказал Сантана.

    Напомним, что 29-летний Сантана перешел в "Кубань" 11 января на правах свободного агента и подписал с клубом контракт до лета 2018 года.

    Источник: ФК «Кубань»

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    17.02.2016 17:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +192

      LINED 17 февраля 2016, 23:57

      сначала его фамилию как сатана прочитал

      0
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 17 февраля 2016, 20:17

      А что ты ещё можешь сказать в 29 лет? Надо же отблагодарить тех, кто тебе ещё что то предложил!

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 17 февраля 2016, 18:13

      лизун на запаре

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 февраля 2016, 18:06

      Что ж там ему в уши налили то, что он запел так )))

      1
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 февраля 2016, 17:24

      Со следущего сезона ознакомится с красотами Сибири,Дальнего Востока.Будет что вспомнить и рассказать о Великой России.

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