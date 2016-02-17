Чугайнов: «Если ты такой патриот, надевай в отпуске в Турции майку с Путиным и ходи там»

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов раскритиковал действия полузащитника железнодорожников Дмитрия Тарасова, который продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина после поражения от "Фенербахче" (0:2).

"Я расцениваю это как провокацию со стороны Тарасова. У футболиста всегда есть возможность быть настоящим патриотом, выполняя свою работу на поле. Играя против турецкой команды, ты можешь абсолютно спокойно и, подчеркну, в рамках своей профессии сделать стране имидж и заставить людей гордиться твоим клубом и родиной. Однако в игре с "Фенербахче" этого не произошло. Патриот бы грудью встал на защиту своих ворот! Но когда Соуза расстреливал ворота "Локомотива", господина Тарасова с его грудью я и близко не видел, хотя это футболист опорной зоны.

Не надо подменять патриотизм дешевыми провокациями. Да, можно и нужно уважать своего президента. Но если ты такой патриот, надевай в отпуске майку с изображением президента, отправляйся в Турцию и ходи там. Тогда вопросов нет. А когда тебя охраняют и ты знаешь, что матч непростой, — зачем это делать? Это провокация.

Если кто-то из турецкой команды у нас на стадионе в Черкизово покажет майку "Эрдоган – хранитель целостности Турции", нам ведь тоже будет неприятно, потому что они расстреляли нашего летчика. И правильно говорят, что спорт должен быть вне политики. Ребята, прославляйте страну своими спортивными достижениями. А хотите быть солдатами – идите защищать родину. Журналист должен писать, каждый должен заниматься своим делом – тогда страна будет лучше и сильнее. У нас вот по соседству все в майках ходят, и от этого страна только разваливается. А все потому, что никто ничего не делает и нигде не работает", — сказал Чугайнов.

Напомним, что УЕФА планирует подвергнуть Тарасова длительной дисквалификации за этот поступок. Сам Тарасов заявил, что намерен продолжать надевать и показывать футболки с изображением Путина.