«Спартак» определился с соперниками по товарищеским матчам на кипрском сборе

Стали известны соперники московского "Спартака" по товарищеским матчам на кипрском предсезонном сборе.

22 февраля "Спартак" сыграет с молдавским "Шерифом", 25-го - с кипрским АПОЭЛ, а 28-го встретится с екатеринбургским "Уралом". Кипрский сбор красно-белых продлится до конца февраля и команда вернется в Москву 1 марта.