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Тарасов будет дисквалифицирован на 8-10 матчей

17 февраля 2016, 12:43
35

УЕФА планирует наказать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова длительной дисквалификацией.

Напомним, что после вчерашнего матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2), Тарасов продемонстрировал майку с портретом Владимира Путина и надписью: "Самый вежливый президент".

В УЕФА считают, что подобное действие является политической пропагандой, что запрещено правилами организации. За это Тарасов будет дисквалифицирован на срок от 8 до 10 матчей. Ожидается, что официальный вердикт будет вынесен через две недели.

Источник: Life
Лига Европы Лига Европы Локомотив Фенербахче Тарасов Дмитрий
Комментарии (35)
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Asbjorn
1455702452
Впредь думать будет
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Etiainen
1455703366
сх...яли?? они вообще в Европе своей долбанулись
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Nark0z
1455703642
Пусть на лобном месте в Доме 2 такие майки показывает.
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Dr Metal
1455703651
Люди настолько завидуют России, что просто ненавидят её
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Nark0z
1455703903
На самом деле если ему впаяют 10 матчей, то это будет заслуженно. Представьте ситуацию с другой стороны. На ответный матч, какой-нибудь турецкий футболист приедет с майкой типа : "Эрдоган самый меткий президент" или, что либо на подобие...Будет очень неприятная ситуация. Не надо так поступать.
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vgarakh
1455706687
Лизнул на всю оставшуюся жизнь
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Russianrfs
1455711453
Красавчик
Ответить
Truly
1455712543
Правильно. Голову на плечах надо иметь. Футболёр!
Ответить
mik1954
1455712660
Чушь какая, а где же хваленные гейропейские свобода слова и т.д. Тарасов носит маку которую пожелает и не идиотам из УЕФы его воспитывать. То что парней басурманы закидали камнями они не увидали, а вот майку узрели, слов нет...
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REDWHITE_
1455716062
РАССТРЕЛЯТЬ И ВСЕ ДЕЛА
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