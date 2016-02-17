Тарасов будет дисквалифицирован на 8-10 матчей

УЕФА планирует наказать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова длительной дисквалификацией.

Напомним, что после вчерашнего матча Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2), Тарасов продемонстрировал майку с портретом Владимира Путина и надписью: "Самый вежливый президент".

В УЕФА считают, что подобное действие является политической пропагандой, что запрещено правилами организации. За это Тарасов будет дисквалифицирован на срок от 8 до 10 матчей. Ожидается, что официальный вердикт будет вынесен через две недели.