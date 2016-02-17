Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милевский: «Вскоре Шевченко сменит Фоменко и станет главным тренером сборной Украины»

    Нападающий "Конкордии" Артем Милевский прокомментировал назначение Андрея Шевченко ассистентом главного тренера Михаила Фоменко.

    "Считаю, что именно он вскоре сменит Фоменко и будет следующим главным тренером сборной Украины. Мое будущее в сборной? Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы в сборной обо мне не забывали. Отдавать голевые передачи, забивать. Увидим, что будет, пока что я не хочу забегать вперед. Лично мне очень нравится сегодняшняя сборная Украины со своим сбалансированным составом. Есть новая генерация молодых футболистов, я с огромным удовольствием наблюдаю за их выступлениями. Очень приятно, что этот коллектив вышел на Евро. За сборную Украины во Франции буду болеть с огромным удовольствием", - цитирует Милевского Vesti-ukr.com.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2016 11:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11