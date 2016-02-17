Гилерме: «Жаль, что в РФПЛ полные трибуны – это редкость»

Вратарь "Локомотива" Гилерме поделился впечатлениями после первого матча 1/16 Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2).

– Мы привыкли играть от обороны и не смогли добиться результата, потому что не хватало контратак. "Фенербахче" же много навешивал в штрафную, и именно это помогло им забить оба гола. Я думаю, у нас есть возможность выиграть в Москве с не меньшим счетом.

– Твои сейвы оставили нам шанс на выход в 1/8 финала. Считаешь себя героем матча?

– Героем? Нет, но я старался!

– Тяжело было после товарищеских матчей перестроиться сразу на пятидесятитысячный стадион?

– Конечно. Игры на сборах и официальные матчи, тем более в Лиге Европы – это разные вещи. Но с другой стороны, у нас было время хорошо подготовиться физически.

– Давление со стороны трибун чувствовалось?

– Играть при полном стадионе – огромное удовольствие. Жаль, что в чемпионате России это редкость, – сказал Гилерме.