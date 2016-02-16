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    Кубок ФНЛ. «Балтика» обыграла «Томь» и другие результаты

    В матче группы А Кубка ФНЛ "Балтика" обыграла "Томь" со счетом 1:0 благодаря голу Сармонта и вышла в полуфинал, где встретится с победителем пары "Зенит-2" – "Шинник".

    В другой встрече этой группы "СКА-Энергия" по пенальти уступил "Сибири".

    В группе B также в серии послематчевых одиннадцатиметровых "Енисей" обыграл "Арсенал".

    Кубок ФНЛ. Группа А

    Томь – Балтика – 0:1 (0:1)

    Гол: Сармонт, 40.

    СКА-Энергия – Сибирь – 0:0 (0:0; 8:9 в серии пенальти)

    Группа B

    Арсенал – Енисей – 0:0 (0:0; 4:5 в серии пенальти)

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2016 19:23
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