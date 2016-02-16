Защитник «Лестера»: «Сейчас мы немного отдохнем и снова возьмемся за дело»

Защитник "Лестера" Уэс Морган рассказал о состоянии команды после матча 26-го тура АПЛ, в котором "лисы" проиграли "Арсеналу" со счетом 1:2.

"Конечно, мы разочарованы. Проиграть последним ударом в матче — это ни с чем не сравнить. Но "Лестер" — команда, в который каждый поддерживает каждого. Мы оправимся от этого удара и еще покажем себя. Последние матчи выдались очень тяжелыми, сейчас мы немного отдохнем и снова возьмемся за дело", — сказал Морган.

Напомним, что "канониры" вырвали победу на последней компенсированной минуте к основному времени.