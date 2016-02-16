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Данфи: «Месси осквернил футбол и его устои»

16 февраля 2016, 14:16
42

Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи выразил свое недовольство действиями игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые оригинально разыграли пенальти в матче с "Сельтой" (6:1).

"Такое просто непозволительно. Нужно уважать соперников, уважать игру и ее историю.

Никто из выдающихся игроков прошлых лет не думал, чтобы исполнить нечто подобное. Все, кто любят футбол, любят и Месси, но он их серьезно разочаровал.

Он навредил репутации нашей игры, за это он должен извиниться, а тренер за это должен сделать ему выговор. Нельзя так осквернять футбол и его устои.

Дух футбола в уважении к коллегам-профессионалам и соперникам. Как бы хорош ты ни был, ты не важнее самой игры. У Месси есть долг перед соперниками, болельщиками и людьми, благодаря которым он стал знаменит и богат", – сказал Данфи.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (42)
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sashamsh2013
1455624740
давайте теперь соперника больше 3:0 не выигрывать,чтобы уважать соперников
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MaS1KrE
1455627558
я бы согласился с ним, если бы суарес жопой забил, а месси на вратаря нассал, а так в очередной раз месси доказал, что в первую очередь он командный игрок
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Chelsea 1997
1455628889
В натуре гонит они сами знают как пробить,Месси нас не разочаровал он лучший!
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Romio-xxx
1455630870
Посмотрел.ФУ!!!!Базара нет,че за свинский поступок?Как такое правило еще в футболе существует?Так же проще всего забить пендель!
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ManUtd-Volgograd
1455630910
Человек в неадеквате! Может еще скажет, что Марадона осквернил футбол, забив гол рукой!?
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Romio-xxx
1455630913
Барса ДНИЩЕ!!!!
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Romio-xxx
1455631295
Надо изменить это правило,хотя бы так,что пока мяч до вратарской не докатиться,другой игрок его трогать не может,тогда все в норме будет и таких КЛОУНОВ больше не будет.
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Romio-xxx
1455631830
Сука ну талант ты,показывай это игрой,а не падениями женскими и не издевательством напару с Кусачкой!!!Сильный спортсмен всегда будет уважать соперника,а Месси по ходу испугался,что ухогрыз его покасает за неслучившийся бы хет-трик!
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Romio-xxx
1455632030
У Месси есть долг перед соперниками, болельщиками и людьми, благодаря которым он стал знаменит и богат" Все верно!!!!
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gor77
1455633072
Такое делали и раньше! И по-круче звёзды! Йохан Кройф!!! Ajax - Helmond Sport : 5 - 0!!! 5 декабря 1982!
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