Данфи: «Месси осквернил футбол и его устои»

Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи выразил свое недовольство действиями игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые оригинально разыграли пенальти в матче с "Сельтой" (6:1).

"Такое просто непозволительно. Нужно уважать соперников, уважать игру и ее историю.

Никто из выдающихся игроков прошлых лет не думал, чтобы исполнить нечто подобное. Все, кто любят футбол, любят и Месси, но он их серьезно разочаровал.

Он навредил репутации нашей игры, за это он должен извиниться, а тренер за это должен сделать ему выговор. Нельзя так осквернять футбол и его устои.

Дух футбола в уважении к коллегам-профессионалам и соперникам. Как бы хорош ты ни был, ты не важнее самой игры. У Месси есть долг перед соперниками, болельщиками и людьми, благодаря которым он стал знаменит и богат", – сказал Данфи.