Шевченко: «Сборная Украины — это большая ответственность для меня»

Известный в прошлом украинский футболист Андрей Шевченко прокомментировал свое назначение на должность одного из тренеров национальной сборной Украины.

"Я благодарен Михаилу Фоменко за предоставленный шанс. Для меня это большая ответственность. Я начинаю свое возвращение в большой футбол в роли тренера после четырех лет отпуска.

Весь тот опыт, который у меня есть, я должен попробовать перенести в роли тренера и помочь игрокам выйти уже на совершенно другой уровень. Мои обязанности в сборной? Все, что будет требоваться от меня, я буду выполнять, ведь главный тренер – это модератор и организатор всех действий", — сказал именитый футболист.