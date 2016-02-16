Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины

    Во вторник в Федерации футбола Украины состоялось представление обновленного тренерского штаба сборной Украины, в который вошел обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко. Кроме него, в штабе команды будут работать Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк. Также в команде будет работать новый физиотерапевт – хорват Иван Поробия.

    Стоит отметить, что тренерский штаб сборной Украины покинул Александр Заваров, с которым не был продлен контракт.

    Источник: ua.tribuna

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2016 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:29

      Шпанюк - это очень символично, ага, сейчас там только и рулят одни шпанюки (Взять хотя бы проблему с российскими фурами)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11