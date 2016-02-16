Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины

Шпанюк - это очень символично, ага, сейчас там только и рулят одни шпанюки (Взять хотя бы проблему с российскими фурами)
Во вторник в Федерации футбола Украины состоялось представление обновленного тренерского штаба сборной Украины, в который вошел обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко. Кроме него, в штабе команды будут работать Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк. Также в команде будет работать новый физиотерапевт – хорват Иван Поробия.
Стоит отметить, что тренерский штаб сборной Украины покинул Александр Заваров, с которым не был продлен контракт.