Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины

Во вторник в Федерации футбола Украины состоялось представление обновленного тренерского штаба сборной Украины, в который вошел обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко. Кроме него, в штабе команды будут работать Владимир Онищенко, Юрий Сивуха и Виталий Шпанюк. Также в команде будет работать новый физиотерапевт – хорват Иван Поробия.

Стоит отметить, что тренерский штаб сборной Украины покинул Александр Заваров, с которым не был продлен контракт.