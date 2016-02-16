Спаллетти хотел видеть Модрича в «Зените»

Нынешний наставник "Ромы" Лучано Спаллетти признался, что ему нравится футбол, который показывает полузащитник "Реала" Лука Модрич. Итальянский специалист рассказал, что хотел видеть его в "Зените" во времена работы в России.

"Мы уже следили за Модричем, когда я работал в "Зените". Но для нас он был недосягаем. Хотя и руководству клуба, и мне очень хотелось иметь такого футболиста в своем составе", - признался Спаллетти.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Реал" пройдет в среду, 17 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде 8 марта.