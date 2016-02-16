Хиддинк: «ПСЖ» сильнее всех во Франции»

Главный тренер "Челси" Гус Хиддинк скептически отнесся к высказыванию полузащитника своей команды Эдена Азара о желании перейти в "ПСЖ", если поступит подобное предложение.

"В "ПСЖ" ставят высокие задачи. Например, выиграть Лигу чемпионов. Шаг за шагом они создали себе репутацию клуба, всерьез настроенного стать одним из лучших в Европе.

Но во Франции совсем другой чемпионат. И "ПСЖ" там лидирует с 24-очковым перевесом. Не хочу сказать, что это слабая лига, но парижане и так там сильнее всех.

Я понимаю, что настоящие суперзвезды всегда хотят играть в сильнейших лигах, таких как чемпионаты Англии, Испании и еще Германии", – заявил Хиддинк.

Напомним, ранее появилась информация о выделении "ПСЖ" 100 миллионов евро на покупку Азара.