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    Яровинский: «Об аренде Оланаре объявим после результатов медобследования»

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский сообщил, что об аренде нападающего Аарона Оланаре будет объявлен после результатов медобследования.

    – Оланаре пока так и не стал армейцем. Возникли вопросы при медобследовании?

    – Никаких сложностей нет. Мы просто ждем результатов медобследования.

    – Сколько времени это обычно занимает?

    – Обследование проводилось в Испании, потребуется определенное время, чтобы получить результаты. Не стоит беспокоиться, все проходит в штатном режиме.

    – И все-таки когда получите результаты?

    – Сегодня вечером. Может быть, завтра утром. Просто нужно понимать, что в ЦСКА медобследование проводится очень тщательно. Это наша позиция по любому футболисту, даже если он абсолютно здоров. Оланаре – не исключение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.02.2016 17:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2016, 09:20

      От результатов медобследования зависит успех игрока и команды.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 15 февраля 2016, 17:27

      И это правильно! Деловой подход к делу обеспечивает качественность мероприятия

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