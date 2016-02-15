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    Галиулин пополнит ряды «Тосно»

    Полузащитник Вагиз Галиулин, расторгнувший контракт с "Уфой", перейдет в "Тосно".

    "Галиулин пока еще не перешел к нам. Переговоры находятся в процессе, но договор еще не подписан. Он сейчас расторг контракт с "Уфой", и мы хотим его забрать. Осталось решить мелкие детали. В ближайшие дни уже все объявим официально. Окончательно согласуем и сразу объявим.

    Завтра команда уезжает на сбор, Вагиз поедет вместе с ней. Будет тренироваться с "Тосно". Планируется, что контракт с Галиулиным будет подписан на полгода, игровой номер обсудим после подписания", - сказал Матюшенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 16:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:09

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