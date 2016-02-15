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Газизов: «Юрченко перейдет в «Анжи»

15 февраля 2016, 13:06
2

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о будущем Давида Юрченко и Александра Зинченко.

"Юрченко уйдет. Если в понедельник подпишем бумаги, правильно составим договор, то Давид уйдет в "Анжи". Это аренда на четыре месяца. А летом, как вы знаете, у него заканчивается с нами контракт. Усиливаем конкурента? Да, усиливаем. Но футболисту нужно играть. Не собираемся чинить ему препятствий. Давид все-таки много сделал для "Уфы". Что касается Зинченко, то к нему есть интерес со стороны серьезных клубов. Скажем так, клубов, играющих в Лиге чемпионов. Но думаю, что до конца чемпионата Зинченко будет играть у нас", - сказал Газизов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Уфа Анжи Юрченко Давид Зинченко Александр
Комментарии (2)
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Dgad
1455536182
Зинченко бы в европу уйти, очень перспективный парень.
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Aztec58
1455546307
Ещё раз говорю, всё это очень странно, ага. Юрченко не отказывался играть за Уфу до конца сезона хотя и не соглашался на продление контракта. Зачем нужно было переводить воротчика в дубль, а затем делать подарок Анжи?
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