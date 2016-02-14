Черчесов: «У меня очень крепкие нервы, давайте не будем о них»

Российский специалист Станислав Черчесов, возглавляющий "Легию", прокомментировал крупную победу его подопечных в игре 22-го тура чемпионата Польши против "Ягеллонии" (4:0).

"Вы знаете, что я никогда не выделяю отдельных игроков команды. Каждый, кто сегодня выходил на поле, сделал свой вклад в итоговую победу. Поздравляю с ней всю команду. Спасибо болельщикам, которые сегодня поддерживали нас.

Я был зол только один раз за игру, когда судья не дал чистый пенальти. Но давайте не будем говорить о моих нервах, они очень крепкие. Не хочу оценивать работу судьи. Я не согласен с некоторыми решениями, но не буду судить арбитра", – сказал Черчесов.