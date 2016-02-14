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    Гордеев: «Хотим найти достойную замену ведущим игрокам, покинувшим «Мордовию»

    Наставник "Мордовии" Андрей Гордеев поделился информацией о том, каким образом саранский клуб намерен усиливать свой состав перед второй частью чемпионата России. Также специалист рассказал, по какой причине команду покинул Дамьен Ле Таллек.

    – Как обстоит дело с новичками?

    – Честно говоря, пока не очень. Просмотренные футболисты не являются для нас усилением. Лучше доверять имеющимся ребятам. Они понимают наши задачи и требования, проникнуты духом "Мордовии". Абы кого брать не хочется.

    – Тем временем один из ключевых игроков "Мордовии" француз Ле Таллек перешел в сербскую "Црвену Звезду".

    – Согласен, он достаточно много матчей провел в основном составе, сбалансировал нашу игру. Мы его отпустили, поскольку сам футболист решил сменить клуб и страну. Не вижу смысла чинить препятствия в таких ситуациях. Как показывает практика, если задержать футболиста, полной отдачи от него ждать не приходится. Как говорится, насильно мил не будешь.

    – И все-таки надеетесь усилить состав?

    – Безусловно. Без усиления нам будет сложно. "Мордовию" покинули игроки, которые определяли лицо команды. Очень хочется найти им достойную замену", – сказал Гордеев в интервью "Столице-С".

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2016 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:10

      Удачи!

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