Брайтнер: «Гвардиола не сможет купить для «Манчестер Сити» всех игроков для победы в ЛЧ»

Легенда "Баварии" Пауль Брайтнер выразил мнение, что нынешний главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола своим приходом в "Манчестер Сити" не сможет помочь английской команде выиграть Лигу чемпионов.

"Он не сможет скупить всех игроков, которые "Манчестер Сити" нужны для того, чтобы доминировать в Лиге чемпионов. Они могут купить несколько посредственных игроков за 15 или 60 миллионов фунтов стерлингов, но они не будут расти, не будут прогрессировать в составе "Манчестер Сити".

Им нужно подождать хотя бы три-пять лет. Подождать пока кто-нибудь из тех, кому сейчас 18-19 лет проявит необходимый талант и способность вырасти в звезду мирового уровня. Тогда у них появится возможность скупить следующее поколение суперзвезд.

Но в ближайшие два-три года не вижу варианта, при котором команда из английской Премьер-лиги выиграла бы Лигу чемпионов", - заявил Брайтнер.