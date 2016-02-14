«Манчестер Юнайтед» может предложить 70 миллионов за Обамеянга

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной трансферной целью "Манчестер Юнайтед" в летнее межсезонье. Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд на встрече с акционерами объявил, что в казне клуба есть резервный фонд в размере 121,6 миллионов фунтов, которые будут потрачены летом на покупку звездных игроков.

В качестве усиления рассматриваются также кандидатуры нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, полузащитника "Реала" Гарета Бэйла и форварда "Барселоны" Неймара.