«Арсенал» - «Лестер». Онлайн-трансляция

В матче первого круга "Арсенал" в гостях разгромил "Лестер" со счетом 5:2. Кто бы тогда мог подумать, что перед игрой второй части чемпионата, всего за 13 туров до окончания первенства, "лисы" будут лидировать в АПЛ, опережая сегодняшнего соперника на 5 очков?

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Лестер". Начало в 15:00, не пропустите!