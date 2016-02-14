Чижов: «Как это «Сатурн» со слепым вратарем в Премьер-лигу вышел?»

Экс-голкипер раменского "Сатурна" Валерий Чижов рассказал, что часть карьеры провел имея проблемы со зрением.

"Сам удивляюсь: как это "Сатурн" со слепым вратарем в Премьер-лигу вышел? Уникальная история. Еще ребенком в яслях я наскочил на пирамидку. Одним глазом, когда зрение проверяли, только верхнюю строчку видел. Как медкомиссию проходил? Наизусть буквы учил и еще шпаргалочку брал. Днем проблем не возникало, а в темноте или при плохом освещении приходилось щуриться. Поэтому мяч видел в самый последний момент. Защитникам кричал: "Встречайте, я не вижу!" Титов меня по этому поводу до сих пор "травит".

Вышли в Премьер-лигу, игра с ЦСКА. Женя Варламов ударил метров с 40, я отбил перед собой – 1:2. После матча подошел Павлов: "Валера, хватит – езжай на операцию". И через неделю после коррекции я уже нормально видел. Подумал: "Надо было раньше!". А я просто не знал, что врачи могут такие операции делать. Считаю, поэтому и не раскрыл весь потенциал", - сказал Чижов.