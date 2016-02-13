«Арсенал» готовит для Озила новый контракт со значительным увеличением зарплаты

"Арсенал" намерен приложить усилия для сохранения в команде хавбек Месута Озила. "Канониры" предлагают немцу новое соглашение со значительным увеличением зарплаты. На данный момент он зарабатывает 130 тысяч фунтов в неделю, что делает его вместе с нападающим Алексисом Санчесом самыми высокооплачиваемыми игроками лондонцев. Сообщается, что если Озил подпишет новый контракт, его заработок вырастет до 180-ти тысяч фунтов.

В нынешнем розыгрыше АПЛ полузащитник немецкой сборной принял участие в 23-х поединках, в которых четыре раза поражал ворота соперников и сделал 15 голевых передач.