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    Кубок Легенд. Россия разгромила сборную звезд

    Сборная России нанесла сокрушительное поражение сборной звезд в своем первом матче на ветеранском турнире "Кубок Легенд". Хет-триком в составе россиян отметился Сергей Кирьяков, дубль на свой счет записал Олег Корнаухов.

    Кубок Легенд. Группа Б

    Россия – Сборная звезд – 10:2 (4:1)

    Голы: 1:0 – Дзамбротта; 1:1 – Корнаухов; 2:1 – Смертин; 3:1 – Титов; 4:1 – Кирьяков; 4:2 – Мендьета; 5:2 – Корнаухов; 6:2 – Алдонин; 7:2 – Аленичев; 8:2 – Хлестов; 9:2 – Кирьяков; 10:2 – Кирьяков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 18:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 18:55

      Кадыров за звёзд не играл, не-ет?

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