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  • Ташуев: «Лучше всего Мельгарехо чувствует себя в качестве единственного форварда»

Ташуев: «Лучше всего Мельгарехо чувствует себя в качестве единственного форварда»

13 февраля 2016, 16:24
1

Наставник "Кубани" Сергей Ташуев рассказал о переходе полузащитника Лоренцо Мельгарехо в "Спартак", а также о расставании с хавбеком Андреем Аршавиным, с которым краснодарский клуб расторг трудовое соглашение.

– Лоренцо Мельгарехо все-таки перешел в "Спартак". Надеялись, что он может остаться в "Кубани"?

– "Надеялись" здесь неправильное слово. Конечно, Мельгарехо для "Кубани" очень сильный футболист. Но что сделаешь, если к нему проявил настойчивый интерес более известный клуб, у которого сегодня совсем другие задачи? Поэтому остается только пожелать Лоренцо удачи. Чтобы в "Спартаке" он играл так же здорово, как и у нас.

– На какой позиции у него там на это наибольшие шансы?

– Наилучшим образом он проявил себя в атаке. Причем в качестве единственного форварда, без привязки к конкретной зоне. Мельгарехо полезен и на острие, и в оттяжке, хорошо врывается в свободные зоны, активно прессингует. Но это не совет "Спартаку". Не знаю, какие там планы на него у тренеров. Просто в "Кубани" эта позиция была для Мельгарехо оптимальной.

– По официальным данным, "Кубань" получит за парагвайца 4,5 миллиона евро. Вам обещали, что эти средства пойдут на усиление состава?

– Я тренирую команду. Вопросы распределения средств со мной не обсуждают — это право руководства клуба. А наши селекционные планы не зависят от суммы, за которую футболиста продают.

– Что можете добавить об уходе Аршавина? Его можно считать потерей?

– Андрей – игрок очень высокого класса. И он это постоянно подтверждал в тренировках, по работе к нему даже малейших вопросов не возникало. Конечно, потеря. Даже несмотря на то, что в официальных матчах Аршавин в полной мере себя проявить не смог. К сожалению, в силу разных обстоятельств клуб и игрок приняли решение о расставании. О нюансах рассказывать не могу.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей Мельгарехо Лоренцо Ташуев Сергей
Комментарии (1)
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Aztec58
1455371696
Вью не о чём, ага.
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