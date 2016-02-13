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    Тошич: «Поступали предложения, но я не хочу уходить»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич доволен ситуацией в московском клубе и не планирует его покидать.

    "Меня в ЦСКА все устраивает, я очень доволен в Москве. Чувствую себя как дома, это мой клуб и у меня нет оснований для изменения обстановки.

    Поступали предложения, но еще не было такого, что бы мне захотелось все бросить и уехать.

    У нас были проблемы в ноябре, но мы сумели удержать отрыв от "Зенита" и "Локомотива". Хотя "Ростов" сейчас на втором месте, думаю, что главный конкурент в борьбе за чемпионство — "Зенит", – сказал Тошич в интервью порталу butasport.rs.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2016 11:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 февраля 2016, 11:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, терпи, когда Игорёк снова тебя обматерит за собственный же косяк, ага.

      -8
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > Aztec58 13 февраля 2016, 11:50

      Что за бред постоянный, у тебя в комментариях?

      7
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      ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka > Aztec58 13 февраля 2016, 12:37

      Ты странный...

      5
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      ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ > 13 февраля 2016, 17:24

      Бред

      2
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      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd > 14 февраля 2016, 15:58

      Доказательства в студию! Если нет, то сиди и не пи*ди!

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 > shikari__ 17 февраля 2016, 06:33

      ну как бы он не бред пишет )))) у тошича есть косяки по оттяжки в игре в обороне и Акинфеев Игорь частенько материт Зорана =)))))) это факт, хотя в последних играх вроде Тошич начал отрабатывать в обороне. вот Муса не забывает помогать в обороне на фланге, а Тошич с ленцой частенько за что повторюсь Акинфеев Игорь его ругает =))))))))

      -1
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > sour12 18 февраля 2016, 03:02

      ну как бы он любому может высказать)))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))), и на любого наорать)))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))))))))))))))))))), что можно видеть практически в каждой игре))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))))))) он капитан и вратарь)))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))) имеет право)))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))
      практически в каждой команде такая ситуация))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))))) за каждую ошибку в обороне нужно пихать ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      )))))))))))))))))))))
      иначе в следующий раз это будет гол)))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
      ))))))))))))))))))))))))))))))
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