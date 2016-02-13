«Челси» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 26-го тура АПЛ состоится матч между "Челси" и "Ньюкаслом". На "Стэмфорд Бридж" действующему чемпиону Англии будет противостоять команда, ведущая борьбу за выживание в турнирной таблице.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Челси" – "Ньюкасл". Начало в 20:30, не пропустите!