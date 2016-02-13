Суарес: «Если я вернусь в Англию, то только в «Ливерпуль»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал о том, что он счастлив в каталонском клубе.

"Если честно, то я не мог бы быть счастливее. Здесь все естественно, понимаете? Мы не сидим и не планируем все заранее. Все, что вы видите на поле, идет изнутри.

Я знаю свои сильные стороны и достоинства партнеров по атаке, мы втроем просто играем ради блага команды. Мы понимаем, что Лео – лучший, и играем так, чтобы это приносило трофеи.

В прошлом бывали случаи, когда некоторые игроки конфликтовали и спорили друг с другом, была некоторая зависть, и от этого страдала команда. Теперь этого нет", – сказал Суарес.

Также футболист признался, что скучает по болельщикам "Ливерпуля", за который он выступал раньше.

"Никогда не знаешь, что может произойти в будущем, но если я вернусь в Англию, то только для того, чтобы играть за "Ливерпуль", а не за любую другую команду. Я соскучился по болельщикам, атмосфера там невероятная.

Каждый, кто играл в "Ливерпуле", знает, насколько важны болельщики. Они знают, что они в моем сердце".