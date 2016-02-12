«Олимпия»: «Хенти очень близок к тому, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

Форвард "Олимпии" Изекиль Хенти, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в московском "Локомотиве". Интерес железнодорожников к игроку подтвердил пресс-секретарь словенского клуба Алеша Векич.

"Изекиль очень близок к тому, чтобы подписать контракт с "Локомотивом". Но это еще не свершившийся факт. Ситуация с игроком разъяснится через два-три дня", - заявил Векич.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Локомотив" готов заплатить за трансфер нигерийца 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне Хенти в 21 матче за "Олимпию" забил восемь голов. Ранее права на 22-летнего форварда принадлежали "Милану".