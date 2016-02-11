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Жоаозиньо: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»

11 февраля 2016, 23:54

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал, что его команда стремится попасть в Лигу чемпионов.

"У нас только самые большие цели – играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Эта цель перед нами стоит уже два года. Моя цель — доставлять удовольствие игрой болельщикам. Наш президент работает, усиливает команду. Хотим попасть в Лигу чемпионов. Я думаю, в ближайшие два года мы принесем такое счастье в наш город", - сказал Жоаозиньо.

Напомним, что после 18 туров "Краснодар" имеет в своем активе 30 очков и делит 4-6 места в чемпионате России. От второго места, дающего право сыграть в Лиге чемпионов, команду отделяет 4 очка.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Жоаозиньо
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