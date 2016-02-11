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  • Гильерме: «В детстве пробовал гречневую кашу… лучше бы я этого не делал»

Гильерме: «В детстве пробовал гречневую кашу… лучше бы я этого не делал»

11 февраля 2016, 15:09
6

Голкипер "Локомотива" Гильерме попытался угадать одноклубников по факту из их биографий.

— Факт из биографии: “Он очень хороший и невероятно позитивный человек. Но были случаи, когда он обманывал свою маму. Говорил, что вечером приедет к ней в Ногинск, а в итоге пропадал”.
— Хм, хороших и позитивных у нас много… Он русский?

— Да. И вы его очень хорошо знаете.
— Янбаев! Точно Янбаев! Мы же с ним жили в одном номере, когда я только пришeл в “Локомотив”. И Ренат мне очень сильно помогал.

— И это правильный ответ!
— Знаете, я нисколько не сомневаюсь, что он обманывал мать не со зла. Вы правильно говорите, Ренат – хороший, добрый парень. Ошибаются все, но намеренно плохо он бы маме не сделал. Никогда!

— Факт из биографии: “Он обожает Call of duty, Майкла Джордана и гречневую кашу”.
— Досрочный ответ – Ману Фернандеш! Тут даже думать не надо.

— Почему так быстро угадали? Из-за гречки?
— Конечно, Ману еe постоянно ест! Да и о Call of duty я знал. Фернандеш – реально дикий фанат этой игры.

— Сами гречку жалуете?
— Не особенно… Если честно, совсем еe не “кюшаю”. Просто в Бразилии ведь она тоже есть. И в детстве я как-то попробовал гречневую кашу… Лучше бы я этого не делал… Не понравилось, мягко говоря.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Гильерме
Комментарии (6)
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zra78
1455192786
А зря гречку не кюшаешь
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Asbjorn
1455192947
Гречка это хорошо, а вот CoD мягко говоря говнецо
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Aztec58
1455193428
Янбаев? Ага, русский татарин.
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nemolod
1455193709
Заелся он у себя дома!
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bacardi023
1455196022
ну да, лучше бананы и кокосы
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Yellow 91
1455202533
значит пошел на хуй, заберите у него российский паспорт!
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