Гильерме: «В детстве пробовал гречневую кашу… лучше бы я этого не делал»

Голкипер "Локомотива" Гильерме попытался угадать одноклубников по факту из их биографий.

— Факт из биографии: “Он очень хороший и невероятно позитивный человек. Но были случаи, когда он обманывал свою маму. Говорил, что вечером приедет к ней в Ногинск, а в итоге пропадал”.

— Хм, хороших и позитивных у нас много… Он русский?



— Да. И вы его очень хорошо знаете.

— Янбаев! Точно Янбаев! Мы же с ним жили в одном номере, когда я только пришeл в “Локомотив”. И Ренат мне очень сильно помогал.

— И это правильный ответ!

— Знаете, я нисколько не сомневаюсь, что он обманывал мать не со зла. Вы правильно говорите, Ренат – хороший, добрый парень. Ошибаются все, но намеренно плохо он бы маме не сделал. Никогда!



— Факт из биографии: “Он обожает Call of duty, Майкла Джордана и гречневую кашу”.

— Досрочный ответ – Ману Фернандеш! Тут даже думать не надо.



— Почему так быстро угадали? Из-за гречки?

— Конечно, Ману еe постоянно ест! Да и о Call of duty я знал. Фернандеш – реально дикий фанат этой игры.



— Сами гречку жалуете?

— Не особенно… Если честно, совсем еe не “кюшаю”. Просто в Бразилии ведь она тоже есть. И в детстве я как-то попробовал гречневую кашу… Лучше бы я этого не делал… Не понравилось, мягко говоря.