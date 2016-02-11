Ерохин: «Хотел бы проверить себя в Лиге чемпионов»

Новичок "Ростова" полузащитник Александр Ерохин мечтает пробиться со своей новой командой в Лигу чемпионов. Напомним, что в зимнее межсезонье хавбек перешел в ростовский клуб из "Урала".

"С "Шерифом" играли в отборочных раундах, в группу Лиги Европы выходили. Но в групповом этапе Лиги чемпионов я не был ни разу. Конечно, хотелось бы туда попасть, проверить себя на таком уровне. Это одно из заветных желаний", — сказал Ерохин.

По итогам 18-ти туров ростовчане идут на втором месте в Премьер-Лиге.