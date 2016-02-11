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Ерохин: «Хотел бы проверить себя в Лиге чемпионов»

11 февраля 2016, 10:43
6

Новичок "Ростова" полузащитник Александр Ерохин мечтает пробиться со своей новой командой в Лигу чемпионов. Напомним, что в зимнее межсезонье хавбек перешел в ростовский клуб из "Урала".

"С "Шерифом" играли в отборочных раундах, в группу Лиги Европы выходили. Но в групповом этапе Лиги чемпионов я не был ни разу. Конечно, хотелось бы туда попасть, проверить себя на таком уровне. Это одно из заветных желаний", — сказал Ерохин.

По итогам 18-ти туров ростовчане идут на втором месте в Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Ерохин Александр
Комментарии (6)
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Barsuk52
1455178125
он в шерифе играл?
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18JG
1455179128
Я думаю не в этом сезоне. В ЛЧ по традиции пройдут ЦСКА и "Зенит".
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Aztec58
1455195104
Э-э, тогда тебе в другую команду нужно было, ага.
Ответить
андрей андреев
1455201403
Ростов чемпион,уряяяя
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