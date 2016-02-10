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    Уткин: «В кабаках можно заработать больше, чем комментатором на чемпионате Европы»

    Комментатор Василий Уткин, покинувший телеканал "Матч ТВ", рассказал о своем желании поработать на чемпионате Европы-2016, однако при этом признался, что на данный момент у него имеются предложения лишь из кабаков.

    – Ты сейчас живешь в отпускном режиме?

    – Фактически да. Какие-то отступные мне заплатили, так что деньги у меня, слава богу, пока водятся. Но я уже знаю, когда закончится этот отпуск.

    – Есть определенность с новой работой?

    – Нет, я просто знаю, когда закончатся деньги.

    – Ты планируешь работать на Евро-2016?

    – Есть пять предложений по кабакам, но, конечно же, я очень хочу работать на самом турнире, хотя это совершенно точно принесет меньше денег, чем работа по кабакам.

    Источник: Sports.ru

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    10.02.2016 16:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21

      RNR4uK 15 февраля 2016, 23:29

      хороший комментатор с чувством юмора. удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 10 февраля 2016, 22:16

      да вася докатился до кабаков потом в переходе будет комментировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:23

      Тыжится-пыжится, блин...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 10 февраля 2016, 17:18

      А на панели ещё больше.

      -1
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