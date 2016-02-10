Игнатьев заключит контракт с «Локомотивом»

Хавбек Владислав Игнатьев, расторгнувший недавно контракт с "Кубанью", станет игроком "Локомотива". Соглашение игрока с красно-зелеными будет рассчитано на три года. Вчера полузащитник успешно прошел медицинский осмотр в столичном клубе. Игнатьев уже выступал за железнодорожников с 2010-го по 2012-й годы.

В нынешнем сезоне 29-летний футболист в составе "Кубани" принял участие в 17-ти играх РФПЛ, забил шесть мячей и сделал две результативных передачи.