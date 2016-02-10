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    Игнатьев заключит контракт с «Локомотивом»

    Хавбек Владислав Игнатьев, расторгнувший недавно контракт с "Кубанью", станет игроком "Локомотива". Соглашение игрока с красно-зелеными будет рассчитано на три года. Вчера полузащитник успешно прошел медицинский осмотр в столичном клубе. Игнатьев уже выступал за железнодорожников с 2010-го по 2012-й годы.

    В нынешнем сезоне 29-летний футболист в составе "Кубани" принял участие в 17-ти играх РФПЛ, забил шесть мячей и сделал две результативных передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2016 14:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 10 февраля 2016, 17:05

      и в этот раз сядешь на скамью) Лучше в Рубин пошел бы, там точно играл бы. а лучше в Ростов у бердыева еще сильнее заиграл бы)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 10 февраля 2016, 14:16

      Эх, Рубин..! Не те красно-зеленые, не те...

      -3
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