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    «Крылья Советов» продлят с Веркаутереном контракт еще на год

    "Крылья Советов" намерены продлить соглашение с наставником команды Франком Веркаутереном. Эту информацию поведал директор самарцев Виталий Шашков. По его словам, бельгийский специалист на данный момент целиком устраивает руководство клуба на посту главного тренера.

    "У нас складываются отличные отношения с Франком. Текущее положение дел устраивает и клуб, и специалиста. Конечно, продление контракта будет зависеть от результатов команды по итогам сезона и от многих других факторов, но уже сейчас можно сказать, что, скорее всего, будем предлагать ему заключить новое соглашение. Сотрудничаем планомерно, так что если и предложим контракт, то сроком на один год", – сказал Шашков.

    Источник: ТАСС

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    09.02.2016 15:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 февраля 2016, 16:32

      правильное решение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 15:22

      Э-э, торопиться не надо, да-а. Вдруг ещё вылетите?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73

      MonTee > Aztec58 9 февраля 2016, 21:21

      "продление контракта будет зависеть от результатов команды по итогам сезона"
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