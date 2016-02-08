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    Кутепов: «Обменялись рукопожатием с Терри»

    Защитник "Спартака-2" Илья Кутепов поделился воспоминаниями о своем опыте в "Челси".

    - В воскресенье у вас был выходной?

    - Что-то вроде. С утра восстановительная тренировка, вечером теория. Все-таки в субботу играли контрольный матч с корейцами, а в понедельник предстояла встреча с "Краснодаром".

    - Знаю, что желающим предлагали поехать на контрольную игру "Анжи" - "Динамо". Почему не захотели? Предпочли "Челси" - "МЮ" по телевизору?

    - Тут нет прямой связи. Захотелось остаться в отеле. А игру "Челси" действительно смотрел.

    - Еще бы. Ведь когда-то вы ездили в этот клуб на 11-дневную стажировку.

    - Было такое. Потом еще раз на недельку приезжал в "Челси" в составе учебной группы футбольной академии Коноплева. Просто посмотреть, как все устроено.

    - От стажировки была реальная польза?

    - Конечно, ведь мы тренировались с дублем "Челси". А как раз в то время, не знаю уж, по какой причине, в дубль сослали 6 или 7 звезд основы. Лэмпард, Анелька, Малуда, Оби Микел… Карло Анчелотти, возглавлявший тогда команду, тоже присутствовал на тренировке.

    - Но это из серии — внукам рассказать? Или действительно подглядели у великих что-то полезное?

    - Увидел, к чему надо стремиться, - вот главная польза. Другие скорости, уровень мышления. Звезды!

    - С Терри пересекались?

    - Нас водили по базе, а он лежал на массаже в реабилитационном кабинете. Обменялись рукопожатием.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.02.2016 09:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 февраля 2016, 15:12

      Пожал руку Терри - спортивная карьера и жизнь удались!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 февраля 2016, 10:29

      отлично

      -3
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