МакГиди: «Наконец чувствую себя футболистом. Давно надо было убираться оттуда»

Ирландский полузащитник «Шеффилд Уэнсдэй« Эйден МакГиди признался, что он счастлив покинуть «Эвертон«, где у него не было игровой практики.

«Это были тяжелые шесть месяцев. Я вообще не выходил на поле.

Скоро Евро-2016, и я должен играть, причем хорошо, чтобы попасть в команду. Он (О’Нилл) все время твердил, что мне надо получать игровую практику, иначе как он обоснует мой вызов в сборную?

Я так мог и год просидеть без футбола. Я должен был уйти, потому что просто отсиживаться и тренироваться я не хочу.

Это трата времени. Да, зарплата идет, это работа, но я хочу играть, и мое время там ничем хорошим не запомнилось. Давно надо было оттуда убраться», – сказал МакГиди.