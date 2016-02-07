Ляпорт: «Не перейду в «Барселону», даже если предложат»

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт заявил, что ответит отказом на предложение "Барселоны", если таковое поступит.

"Барселона" является один из самых главных мировых клубов. Тем не менее, я бы не принял их предложение. Представители "Барселоны" не контактировали со мной ни в этом, ни в прошлом сезонах. Но их предложение не вызвало бы у меня интерес.

У меня впереди еще долгая карьера, а ближайшие несколько лет я намерен выступать в "Атлетике", – отметил Ляпорт.

Игрок связан контрактом с клубом из Бильбао до середины 2019-го года.