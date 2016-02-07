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    Дзюба: «Я бы тоже два пенальти взял»

    Форвард "Зенита" Артем Дзюба после поединка в финале Atlantic Cup против "Эребру", в котором победитель выявлялся только в серии пенальти, заявил, что сыграл бы в воротах не хуже голкипера Юрия Лодыгина. Отметим, нападающий записал на свой счет точный удар в этой игре.

    "Я бы тоже два удара взял", – сказал Дзюба.

    Напомним, в основное время матча командам удалось по разу поразить ворота друг друга, а в послематчевой серии 11-метровых ударов удача улыбнулась сине-бело-голубым (5:3).

    Источник: «Советский спорт»

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    07.02.2016 20:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +231

      yanedo 8 февраля 2016, 06:55

      в рот бы ты уже взял два чтоб невылетало от туда ереси

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 февраля 2016, 01:13

      Вот ведь удило!Зачем он в наш колхоз приехал? Зачем нарушил наш покой?????

      2
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > APchelov 8 февраля 2016, 10:25

      сочувствую .балабол он .

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