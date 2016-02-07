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  • Мутко: «Платини отстранен от футбола? И что он, не может на футбольный матч, что ли, пойти?»

Мутко: «Платини отстранен от футбола? И что он, не может на футбольный матч, что ли, пойти?»

7 февраля 2016, 17:19
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Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что отстраненные от футбола президент ФИФА Зепп Блаттер и глава УЕФА Мишель Платини будут приглашены на матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018 в России в качестве гостей.

"Формально отстранение запрещает им любую деятельность в футболе. Но с другой стороны, как так получается, что выдающийся футболист Мишель Платини не может ходить на футбол? Опять это из той же серии, что нет четких критериев, а есть политическая критика. Что он, не может на футбольный матч, что ли, пойти? Можно дойти до абсурда и обвинить клуб, организаторов матча, что он на трибуне сидит. Надо иметь в виду, что это общественная организация выносит решение, здесь нет общегражданского суда. Естественно есть возможность это все оспаривать, и Блаттер, и Платини пытаются это сделать в соответствующих арбитражных судах.

Это сложный вопрос. Думаю, конечно, будем приглашать, я не вижу здесь каких-то проблем с теми мероприятиями, которые мы сами проводим. Еще раз скажу, каких-то ясных критериев нет, и это очень плохо. Надеюсь, все же разум восторжествует, комитет по этике – это общественный орган, а он выносит некие судебные решения, где нужна правовая оценка. Платини обвиняют в том, что он незаконно получил деньги, как они считают. Достаточно ли оценки комитета по этике или должна все-таки быть правовая оценка какого-то суда? Нарушен ли здесь закон, или же мы смотрим на это через принцип морали и этики? Здесь все так "на тоненького", десятки же раз проводились аудиты, почему же тогда аудиторы не записали, что этот платеж был незаконным или неправильным. Но есть полномочия комитета по этике, и в рамках своих полномочий он принимает решения", - заявил Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия Мутко Виталий Блаттер Зепп Платини Мишель
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Aztec58
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